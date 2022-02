Le borse di studio universitarie a Loiri Porto San Paolo.

Il Comune di Loiri Porto San Paolo investe sui giovani e aumenta le risorse per le borse di studio riservate agli studenti universitari: da 18 a 30 mila euro in totale, quasi mille euro in più a testa.

Con l’approvazione del bilancio di previsione, l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Lai ha deciso di destinare maggiori risorse per le borse di studio in favore degli studenti universitari.

Il budget stanziato sino allo scorso anno era di 18 mila euro, da ripartire tra tutti gli studenti beneficiari. Con la recente approvazione del documento economico comunale, le somme a disposizione passano a 30 mila euro, quasi il doppio rispetto ai precedenti anni. Fino a 1.000 euro in più per ogni studente. Pertanto coloro che percepivano, in base al proprio Isee, un contributo medio di 1.500 euro, ne riceveranno oltre 2.500.

“Una misura che aiuta e non poco tutti gli studenti universitari – commenta il sindaco Francesco Lai – andando quasi a raddoppiare il contributo a loro riservato. In questo modo, anche chi è fuori sede potrà avere un aiuto concreto nel suo percorso di studi e si riduce il peso economico sulle famiglie. Con questa misura puntiamo anche a contribuire a incentivare i nostri ragazzi nel proseguo degli studi”.