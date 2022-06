Mamia sindaco per pochi voti.

Gian Mario Mamia viene riconfermato sindaco di Badesi sul filo di lana, vince su Anton Pietro Stangoni per appena 25 voti. La lista Uniti per Badesi a sostegno di Mamia ha ottenuto il 51,2%, contro il 48,98% ottenuto da Per Badesi 2022, a sostegno di Stangoni.