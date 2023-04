Rifiuti edili, bidè e water abbandonati vicino alla spiaggia.

Alla maleducazione non c’è mai fine e purtroppo a Olbia il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti è vivo e vegeto. Questa volta è accaduto a Bados, nei pressi della spiaggia, dove un camioncino che trasportava un bidè e altri scarti di edilizia, li ha abbandonati in mezzo alla vegetazione del quartiere.

La piccola discarica, a causa dell’incivile, è stata avvistata in via Binzolas, ma non sarebbe la prima volta. Stando a quanto raccontano i residenti era già accaduto in precedenza. Lo scorso anno, nella stessa area, si era formata un’altra discarica abusiva con materiali pericolosi abbandonati nel suolo.