Baja Sardinia, non c’è pace per l’hotel “Tre Monti”, nuovo sequestro

L’Hotel Tre Monti di Baja Sardinia nuovamente sotto sequestro.

L’hotel “Tre Monti” di Baja Sardinia è nuovamente finito sotto il sequestro. Recentemente era stato dissequestrato dal tribunale di Bari nell’ambito di un’altra inchiesta in cui gli imputati sono stati prosciolti. Questa volta a disporne il sequestro è stato il tribunale di Trani nell’ambito di un’inchiesta su una presunta frode fiscale da 15 milioni di euro nel campo del commercio di carburanti.

Sotto accusa un imprenditore 40enne di origine pugliese. L’uomo, attraverso una serie di passaggi tra società cartiere con sede all’estero, avrebbe prodotto un profitto illecito di 15 milioni di euro. Sequestrati, pertanto, in tutta Italia, beni per coprire quella cifra. A Baja Sardinia oltre l’hotel “Tre Monti” sono finiti sotto sequestro anche due appartamenti. Come scrive La Nuova Sardegna, i sequestri hanno riguardato, tra gli altri beni, anche due distributori in provincia di Teramo, un deposito di carburanti a Reggio Emilia, un residence in provincia di Teramo e diversi appartamenti in tutta Italia.

