Incidente che ha coinvolto una bimba a Santa Teresa.

Paura a Santa Teresa Gallura, dove una bambina di 3 anni è caduta dal balcone, facendo un volo di 5 metri. La piccola, figlia di una coppia di turisti tedeschi in vacanza in Gallura, ha riportato ferite gravi ed è stata trasportata in elisoccorso a Sassari.

Stando alle prime informazioni, l’incidente è avvenuto alle 18:30 in località Capo Testa, quando la bambina si è sporta dal balcone, cadendo nel vuoto.

