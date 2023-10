Ad Arzachena un corso per gestire turismo e strutture ricettive

Il Comune di Arzachena è socio fondatore dell’Istituto tecnico superiore per il turismo e le attività culturali nato nel 2020. E ospiterà la sede del corso per “Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive“, grazie alle partnership con grandi società alberghiere attive sul territorio. L’incontro di presentazione del percorso formativo destinato a diplomati si terrà lunedì 16 ottobre, alle 18, nell’aula consiliare in piazza Antonio Segni.

Saranno presenti il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, e l’assessora al Turismo e commercio, Claudia Giagoni. Con loro anche la vicesindaco di Olbia e presidente della Fondazione, Sabrina Serra, e i rappresentanti di Iti Hotels, Sardegna Resorts, Felix Hotels.

L’assessora di Arzachena

“La figura del Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive, ad esempio, può operare all’interno delle imprese occupandosi di marketing e promozione, gestione delle risorse umane, amministrazione economico-finanziaria – spiega Claudia Giagoni -. È un ruolo decisamente funzionale allo sviluppo in termini qualitativi dell’offerta turistica della destinazione Arzachena e dell’intera Gallura. Grazie a questo corso ci poniamo anche l’obiettivo di facilitare il reperimento di figure professionali all’interno delle strutture ricettive. Contribuendo a ridurre le difficoltà che negli ultimi anni hanno portato sotto i riflettori la carenza di personale negli organici a diversi livelli. Per chi, invece, pensa di avviare una propria attività, le lezioni offriranno gli strumenti e le competenze per la creazione e la gestione di una piccola impresa”.

“L’Istituto tecnico superiore per il turismo e le attività culturali è finalizzato alla qualificazione delle opportunità di istruzione e formazione tecnica in Gallura. Ha l’obiettivo di avvicinare il mondo della scuola alle reali esigenze del mercato del lavoro attraverso la preparazione di nuovi professionisti – precisa Sabrina Serra -. Stiamo lavorando anche per avviare nuovi corsi su temi strategici in un territorio a vocazione fortemente turistica come il nostro, ampliando l’offerta con focus su altre filiere, come quella dell’albergo nautico diffuso e quella dei percorsi enogastronomici che presentano molte potenzialità di sviluppo e occupazione”.

[foto: Marcello Chiodino per Arzachena Turismo]

