Trasporto d’urgenza in elisoccorso.

Una bimba di soli due anni ha ingerito dei farmaci. La piccola è stata attirata da una confezione di medicine del nonno ma fortunatamente i familiari si sono accorti subito che aveva ingerito una pillola. I genitori hanno chiamato immediatamente il 118 e sul posto è arrivato l’elisoccorso per il trasporto d’urgenza in ospedale della bambina.

La bambina è stata trasportata infatti all’ospedale Brotzu di Cagliari. E’ ricoverata ma le sue condizioni non sono gravi. L’episodio è successo nel Sulcis, stamattina intorno alle 10.00. Per ora la bimba resta comunque ricoverata sotto osservazione anche se non desta preoccupazione.

