“Dopo aver registrato innumerevoli sold out e a pochi giorni dalla partenza di un tour di 15 date tutte esaurite dove saranno protagonisti sui palchi dei più importanti club italiani, i Måneskin hanno deciso di festeggiare con noi, a Olbia, la notte di Capodanno. – afferma il sindaco Settimo Nizzi – Questa amministrazione ritiene fondamentale garantire uno spettacolo accessibile e aperto a tutti per la nottata di San Silvestro e puntare su eventi che fungano da attrattori anche per il pubblico che arriva da fuori, andando ad animare il territorio nei periodi spalla alla stagione turistica”.

I Måneskin sono un gruppo romano composto da quattro ragazzi tra i 17 e i 19 anni: Damiano (cantante), Victoria (bassista), Thomas (chitarrista) ed Ethan (batterista).

Il nome viene dal danese, paese d’origine della bassista, e significa “chiaro di luna”. Alcuni dei componenti si conoscono fin dai tempi delle medie, ma è solo nel 2015 che i ragazzi iniziano a suonare insieme. Il sound della band è caratterizzato dalle diverse influenze musicali dei membri: un mix di rock, rap/hip hop, reggae, funky e pop, il tutto tenuto insieme dalla voce soul di Damiano, frontman del gruppo.

Tutto ciò si rispecchia anche nel look della band, nello stile ricercato che caratterizza ogni membro. Durante i live show di X Factor 11, i giovani artisti hanno avuto modo di distinguersi e di colpire l’immaginario del pubblico, mostrando un’insolita padronanza del palco nonostante la giovanissima età. “Chosen”, il loro primo inedito, presentato durante il programma, conta milioni di streaming e visualizzazioni ed è stato certificato doppio platino. “Chosen” è anche il nome dell’EP di debutto, edito a dicembre 2017 da Sony Music e prodotto da Lucio Fabbri. È stato certificato platino a soli due mesi dall’uscita. Tutte le 21 date del primo tour sono andate sold out in poche ore.

A marzo 2018 è uscito il nuovo singolo “Morirò da Re” (doppio platino), seguito da “Torna a casa” (platino). I brani anticipano il nuovo album “Il ballo della vita” uscito il 26 ottobre 2018 e certificato disco d’oro in una sola settimana. Ha debuttato al primo posto della classifica FIMI/Gfk. Il tour italiano partirà il 10 novembre da Senigallia e nuove date live a marzo 2019.

