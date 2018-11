Controlli dei carabinieri a Budoni e San Teodoro, 2 patenti ritirate

Segnalato anche un 25enne per possesso di marijuana.

La compagnia carabinieri di Siniscola, ha disposto un servizio straordinario per il controllo del territorio dispiegando molte pattuglie a vigilanza delle maggiori vie di comunicazione comprese tra San Teodoro, Budoni e Siniscola con vari posti di blocco.

Durante questi controlli, due persone sono state deferite in stato di libertà dai carabinieri all’autorità giudiziaria per essere state trovate alla guida delle loro autovetture in stato di ebbrezza alcolica e alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Per loro è scattato l’immediato ritiro della patente di guida.

L’attività di prevenzione posta in essere dall’arma di Siniscola sui comuni della giurisdizione ha consentito, inoltre, di segnalare alla Prefettura un 25enne di Siniscola, quale assuntore di sostanza stupefacente poiché trovato in possesso di una modica quantità di marijuana.

I controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro proseguiranno in questo fine settimana. L’obiettivo è quello di scoraggiare le irregolarità.

