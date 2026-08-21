Bambino azzannato al viso da due cani in Gallura, cosa è successo

Un bambino è stato azzannato dai cani in Gallura.

Paura nella serata di ieri, giovedì 20 agosto, in un paese della Gallura, dove un bambino è stato aggredito da due cani mentre si trovava per strada. Gli animali lo avrebbero raggiunto improvvisamente azzannandolo al volto. L’episodio si è verificato in un contesto abitato e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. I due cani si trovavano liberi e la loro presenza in strada sarebbe già stata segnalata in precedenza. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e verificare la provenienza degli animali.

Trasferito d’urgenza all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari.

Il bambino, dopo essere stato soccorso, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. Il trasporto si è reso necessario per consentire ai medici di valutare le ferite riportate al volto e garantire le cure specialistiche necessarie. Nonostante la violenza dell’attacco, nella notte è arrivata la notizia più attesa: il bambino è fuori pericolo. Le condizioni sono state quindi giudicate non tali da far temere per la sua vita, anche se l’aggressione ha provocato lesioni che hanno richiesto il ricovero e ulteriori valutazioni sanitarie.

L’intervento dei presenti è stato provvidenziale.

A evitare conseguenze ancora più gravi sarebbe stato anche l’intervento di alcune persone presenti nella zona. I testimoni, accortisi di quanto stava accadendo, sono riusciti ad allontanare i due cani e a prestare i primi aiuti al piccolo, in attesa dell’arrivo dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri. I militari del Comando provinciale di Sassari hanno raccolto le prime testimonianze e avviato gli accertamenti necessari per chiarire ogni aspetto della vicenda, a partire dalle circostanze che hanno consentito ai due animali di trovarsi liberi in strada.

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