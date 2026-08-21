SuperEnalotto, grossa vincita a Olbia: centrato un 5

La grossa vincita al SuperEnalotto a Olbia.

La fortuna fa tappa a Olbia, dove nel concorso del SuperEnalotto di giovedì 20 agosto è stata realizzata una vincita da 20.809,46 euro grazie a un 5. La giocata vincente è stata effettuata all’Angolo del Tabacco, punto vendita situato all’interno della Galleria del Centro Commerciale Auchan, in località Sa Marinedda. Un colpo che ha permesso a un giocatore di portare a casa la somma intercettando 5 dei 6 numeri estratti. Per il territorio di Olbia si tratta di una vincita di rilievo, arrivata mentre continua la corsa al jackpot del SuperEnalotto. Il premio di prima categoria, infatti, non viene centrato da oltre un anno e resta uno degli obiettivi più ambiti per i giocatori.

L’ultimo 6 è stato realizzato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. In quell’occasione la sestina vincente ha permesso di assegnare un jackpot da 35,4 milioni di euro. Da allora il montepremi è progressivamente cresciuto, alimentando l’attesa per la prossima estrazione. Per il concorso di venerdì 21 agosto, il jackpot in palio raggiunge infatti quota 212,5 milioni di euro.

La vincita ottenuta a Olbia non cambia la corsa al premio massimo, ma conferma come anche in Sardegna continuino ad arrivare risultati significativi nelle estrazioni del SuperEnalotto. Il 5 centrato nel punto vendita di Sa Marinedda si aggiunge così alle altre vincite distribuite sul territorio nazionale in attesa che qualcuno riesca a indovinare l’intera combinazione. L’attenzione resta ora rivolta all’estrazione di venerdì, quando sarà nuovamente in gioco il jackpot da 212,5 milioni di euro.

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