Camper abusivi entrano nella spiaggia dell’Isuledda a San Teodoro

Un residente ha filmato l’ingresso dei camperisti nell’area di Isuledda.

Nonostante fosse espressamente vietato, i camperisti tornano a occupare abusivamente l’area della spiaggia dell’Isuledda. Lo ha denunciato con un video un residente, che ha filmato proprio il momento in cui il mezzo entra per sostare nell’area.

“Qui all’ingresso della spiaggia dove entrano i cani ci sono già i primi camperisti – dice l’uomo -. A una coppia di francesi gliel’ho detto, non so se sono loro che hanno cambiato zona. Però bisogna intervenire altrimenti diventa un via e vai di camperisti”.

