Gravissimo incidente ad Alà dei Sardi.

Per cause in corso di accertamento, una moto con due persone è uscita di strada ad Alà dei Sardi. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 del pomeriggio, dove ha avuto la peggio il conducente, il quale è stato portato in elisoccorso all’ospedale civile S.S Annunziata di Sassari.

Il ferito è un 37enne, che si trova in rianimazione, mentre l’amico non ha riportato gravi conseguenze ed è riuscito a chiamare i soccorsi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui