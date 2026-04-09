In Gallura la Polizia locale si collega alla banca dati dello Stato

Novità per la sicurezza con la banca dati per la Polizia locale in Gallura

Sicurezza, svolta nazionale: anche la Polizia locale della Gallura collegata alla banca dati criminale dello Stato.

Un passo decisivo verso la piena operatività della Polizia locale si compie anche in Gallura. In linea con le recenti disposizioni del decreto legge n. 23 del 2026 e con la riforma nazionale della sicurezza, gli agenti dei comandi territoriali acquisiscono il diritto d’accesso diretto alle banche dati interforze. Una novità che permette, per la prima volta in modo strutturale, di consultare i precedenti penali dei soggetti controllati in tempo reale.

La riforma nazionale

Il provvedimento, che interessa uniformemente tutto il territorio italiano dalle Alpi alle isole, pone fine a una storica disparità tra le diverse forze di polizia. Fino ad oggi, durante un normale controllo stradale o un intervento di sicurezza urbana, il personale della Polizia locale era costretto a richiedere l’intermediazione via radio di carabinieri o Polizia di Stato per verificare la pericolosità o i precedenti di un individuo.

Grazie all’integrazione nel CED-SDI (Sistema d’indagine), la Polizia Locale viene oggi equiparata tecnologicamente agli altri corpi dello Stato nella consultazione dei dati sensibili, trasformando il concetto di “sicurezza integrata” da principio teorico a realtà operativa quotidiana.

Gli effetti in Gallura

Sebbene la norma sia nazionale, l’impatto in Gallura assume un rilievo particolare. In un’area geografica caratterizzata da un’altissima mobilità e da flussi turistici che, specialmente nei mesi estivi, moltiplicano la popolazione residente, la capacità di identificare immediatamente soggetti con ordini di carcerazione o misure restrittive pendenti rappresenta un incremento fondamentale della sicurezza pubblica.

Da Olbia ad Arzachena, passando per i centri dell’interno, i comandi locali si stanno adeguando ai protocolli tecnici necessari per l’interconnessione. Questo potenziamento non solo rende più incisiva l’azione di contrasto al crimine, ma aumenta drasticamente la tutela degli stessi agenti, che potranno sapere con certezza chi hanno di fronte prima di procedere con ulteriori atti di accertamento.

L’accesso alla banca dati nazionale non è però privo di vincoli. La normativa prevede che la consultazione sia consentita esclusivamente al personale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e solo per motivate esigenze di servizio. Ogni accesso è rigorosamente tracciato e monitorato dai sistemi centrali, assicurando che l’utilizzo dei dati avvenga nel pieno rispetto delle leggi sulla privacy e della deontologia professionale.

Questa evoluzione normativa conferma la trasformazione della Polizia Locale in una forza di prossimità moderna e tecnologicamente avanzata, capace di cooperare pariteticamente con le altre forze dell’ordine per la protezione del territorio e dei cittadini.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui