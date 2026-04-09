Crollo davanti alla scalinata di Santa Lucia, macerie sulle auto ad Arzachena

Crollo di calcinacci in corso Garibaldi ad Arzachena

Un grande spavento, con danni ma senza feriti ad Arzachena per il crollo di un parapetto in corso Garibaldi. A breve distanza dalla celebre scalinata di Santa Lucia sono in corso lavori di ristrutturazione di una palazzina, ma qualcosa è andato storto. Verso mezzogiorno c’è stato un crollo di una parte del parapetto e intonaci, con le macerie cadute sopra alcune auto in sosta.

Per fortuna non c’erano pedoni, grazie anche al periodo senza la grande affluenza di turisti. Pochi metri più avanti c’è la versione 2026 della scalinata di Santa Lucia, che attira moltissimi curiosi. I vigili del fuoco si sono occupati delle macerie e delle verifiche sulla struttura e sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Arzachena.

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