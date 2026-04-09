Social e WhatsApp in tilt in Gallura, ecco cosa è successo

In Gallura vanno in tilt i social e WhatsApp.
Questa mattina, giovedì 9 aprile, numerosi utenti in Gallura e in altre regioni italiane hanno riscontrato difficoltà nell’utilizzo di WhatsApp, Instagram e Facebook, con migliaia di segnalazioni concentrate in pochi minuti. I disservizi hanno raggiunto il loro picco intorno alle 10, quando numerosi utenti hanno incontrato problemi nell’accesso alle piattaforme e nell’invio dei messaggi.
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Le anomalie, che hanno coinvolto simultaneamente diverse città italiane, sono state documentate dal portale Downdetector, specializzato nel monitoraggio dei malfunzionamenti dei servizi online. Secondo i dati raccolti, le criticità hanno interessato soprattutto l’accesso agli account e la comunicazione tra gli utenti, limitando la normale fruizione delle applicazioni.
Già poco prima delle 11, le segnalazioni hanno mostrato un calo significativo, suggerendo che i problemi erano in fase di risoluzione. L’episodio si inserisce nel contesto delle interruzioni occasionali che, pur se di breve durata, possono avere un impatto immediato sulla connettività e sulle interazioni digitali quotidiane.
Le piattaforme interessate non hanno diffuso comunicazioni ufficiali durante le prime ore del disservizio, mentre gli utenti hanno condiviso esperienze e aggiornamenti tramite altri canali online. L’evento ha evidenziato ancora una volta come le interruzioni dei servizi social possano propagarsi rapidamente e coinvolgere simultaneamente vaste aree geografiche, incidendo sulla routine digitale di migliaia di persone.