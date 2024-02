La polizia ha sgominato una banda di ladri in Gallura

La polizia indagava per una serie di colpi messi a segno in Gallura, gli agenti hanno sgominato una banda di ladri. L’operazione è stata condotta dal personale del commissariato di Porto Cervo, che ha incastrato quattro cittadini stranieri dopo un furto in un negozio.



Ci sono sati diversi furti registrati in diverse attività commerciali in Gallura che hanno fatto scattare le indagini. Dalla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i poliziotti sono risaliti all’auto utilizzata per mettere a segno i colpi. Non solo, si sono accorti che la banda agiva sempre in un determinato modo. Dagli accertamenti, poi, si è appreso che i quattro stranieri si erano già resi responsabili di delitti uguali anche all’estero.

L’intreccio delle informazioni che sono state recuperate ha permesso di rintracciare l’auto della banda. Hanno scoperto che continuava a circolare nei paraggi di varie attività commerciali e sono riusciti a individuare le quattro persone coinvolte. Dopo ulteriori indagini gli agenti di Porto Cervo sono riusciti a sorprenderli mentre stavano svaligiando un negozio. A quel punto è scattato l’arresto con flagranza di reato.

