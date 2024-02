I fatti di violenza in crescita a Olbia e in Gallura.

Il 2024 si apre con diversi casi di violenza in Gallura, specialmente a Olbia. Sale sempre di più la preoccupazione per episodi che sono avvenuti nei giorni scorsi nella città gallurese. L’anno è cominciato purtroppo con diversi attentati incendiari alle auto e ad oggi, con l’ultimo caso avvenuto stamattina, si registrano 9 episodi.

Cinque le auto bruciate tra ieri e oggi e sono oltre una decina le vetture, che dall’inizio dell’anno ad oggi, hanno subìto danneggiamenti dolosi. Episodi fin troppo frequenti, impossibile ipotizzare che in città le auto vadano a fuoco da sole. Ma le violenze che stanno avvenendo in città riguardano anche episodi di aggressioni fisiche.

Ieri sera è stato massacrato di botte nella sua casa un ex chef argentino, mentre è di qualche giorno fa la notizia di una donna di 34 anni aggredita dal suo fidanzato nella sua abitazione dopo una discussione. L’azione criminosa coinvolge anche ragazzi molto giovani e nemmeno maggiorenni, come i due ragazzi accusati di tentata rapina a mano armata ai danni di un commerciante, poi fuggiti via e ritrovati dopo 9 giorni.

Anche il Capodanno si apre con una violenta aggressione a Olbia, dove un giovane ha riportato la rottura della mandibola a causa di un pugno da parte di uno sconosciuto. Andando a ritroso nei giorni a ridosso della fine del 2023, il 20 dicembre una donna è stata aggredita in via Torino da un 50enne straniero con l’intenzione di rapinarla e un altro episodio è avvenuto poche ore dopo nel quartiere San Nicola.

Ma questi episodi non riguardano solo la città di Olbia, che certamente sta vivendo un periodo nero per quanto riguarda il numero di reati consumati, ma anche altri paesi della Gallura. Il 10 gennaio scorso un anziano è stato aggredito nella sua abitazione a Golfo Aranci e il 28 dicembre scorso ad Arzachena un uomo, Giovanni Fresi, è stato ucciso da suo figlio.

Anche La Maddalena c’è preoccupazione per l’aumento di aggressioni da parte di una baby gang, che si ispira agli ambienti hip hop. La popolazione ha denunciato diverse risse all’interno di locali della città isolana.

