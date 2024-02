Vicini i lavori per la nuova sede dei vigili del fuoco ad Arzachena

Firmata la convenzione per la realizzazione delle nuove sedi dei distaccamenti di Arzachena e Alghero dei Comandi dei vigili del fuoco. “Un intervento atteso da tempo e che aveva avuto un iter complicato – spiegano dal Mit -. Ora il Provveditorato alle opere Pubbliche per la Sardegna, su input del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che aveva accolto le richieste del territorio, seguirà i lavori in qualità di stazione appaltante”.

“La convenzione con il ministero dell’Interno è stata firmata nelle ultime ore – si legge nella nota -. I lavori partiranno nel più breve tempo possibile”.





