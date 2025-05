Le Bandiere blu 2025 in Gallura.

Con 18 località premiate, la Sardegna si conferma tra le regioni italiane più attente alla qualità ambientale, settimo posto per le Bandiere blu. Un risultato trainato in gran parte dalla Gallura, che ottiene la maggioranza dei riconoscimenti. In cima alla classifica resta la Liguria, che mantiene il primato con 32 spiagge insignite della Bandiera Blu.

Le spiagge

In Gallura, il riconoscimento si traduce in un vero e proprio itinerario costiero d’eccellenza che si snoda da Badesi a Budoni, attraversando alcune delle spiagge più suggestive del nord-est isolano. Le località premiate comprendono, tra le altre, Li Junchi, Li Mindi-Lu Stangioni, Baia delle Mimose e Lu Poltu Biancu a Badesi; Spiaggia Lunga e Cala Sarraina nel territorio di Trinità d’Agultu e Vignola; Lu Chiscinagghju ad Aglientu; e ancora La Marmorata, Conca Verde, Rena Bianca e Capo Testa con Rena di Levante-Zia Culmuba a Santa Teresa Gallura. A La Maddalena sono stati insigniti del titolo anche gli arenili di Tegge, Porto Lungo e l’Isola di Caprera, mentre completano il quadro Palau Vecchio, La Cinta a San Teodoro e la Baia di Budoni.

Gli approdi

In Gallura si premiano anche sei diversi porticcioli. Ecco gli approdi menzionati.

Porto di Santa Teresa Gallura

Cala Gavetta (La Maddalena)

Poltu Quatu Marina dell’Orso (Arzachena)

Marina di Porto Cervo (Arzachena)

Marina di Portisco (Olbia)

Marina di Portorotondo (Olbia)

