Il bar del Li Neuli Country Club premiato tra i migliori 10 in Italia

Il riconoscimento ai Barawards.

Dopo la vittoria come miglior boutique retreat d’Europa e miglior ristorante del Sud Europa ai World Luxury Hotel & Restaurant Awards arriva un altro importante riconoscimento per Li Neuli Country Club.

Il Team del Cocktail Bar presente all’interno della struttura e diretto dal Bar Manager Maurizio Muzzu, conquista, infatti, la top 10 in Italia nel corso dell’ultima edizione dei Barawards, l’ambitissimo premio volto a valorizzare la professionalità, l’innovazione e la ricerca dell’eccellenza nell’ospitalità promosso dalla rivista Bargiornale.

Entra nel novero dei dieci migliori Bartender dell’anno anche la talentuosa Erica Rossi, già vincitrice negli ultimi anni di numerose competizioni a livello nazionale e internazionale. Un’edizione che ha visto una partecipazione record con oltre 800 tra locali e professionisti, certamente una bella testimonianza della determinazione e della voglia di ripartire e reinventarsi degli imprenditori del settore nell’anno più difficile della loro storia.

“Un altro bel traguardo che premia il grande lavoro che stiamo svolgendo in questi anni. Il merito va principalmente a tutto il nostro staff che, anche in un periodo così difficile, con grande impegno e resilienza ci aiuta e ci stimola ogni giorno a perseguire l’eccellenza.” afferma Stefano Cuoco, amministratore delegato di Mine & Yours Group, la compagine che gestisce, oltre al Country Club, anche una serie di altre strutture di lusso in Italia e all’estero.

Li Neuli Country Club è un rifugio di lusso immerso in 7 ettari di macchia mediterranea raggiungibile percorrendo la strada che conduce da Porto Cervo a San Pantaleo. L’area più riservata del Country Club ospita 5 lussuose Suite, arredate in stile contemporaneo da Eric Kuster, uno dei più quotati Interior Designer al mondo nel settore luxury. Gli ospiti delle Suite possono accedere alla Club House, che ospita appunto il ristorante italiano, un ristorante peruviano-nikkei e un Cocktail Wine Bar.

