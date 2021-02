L’aggiornamento sulla situazione coronavirus a Oschiri.

Nuovo aggiornamento sulla situazione coronavirus a Oschiri. Al momento sono 49 i positivi riscontrati con tampone molecolare da Ats, tutte queste persone sono già state sottoposte a tampone per la negativizzazione.

Rispetto all’ultima comunicazione sono 14 le guarigioni e 15 nuove positività. “Durante questa settimana – spiega il sindaco Roberto Carta – 35 positivi a lungo termine, come prevede la norma, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi o dall’esito positivo del tampone. Ciò significa che il numero complessivo dei casi di contagio diminuirà sensibilmente. Un segnale di conforto e di cauto ottimismo”

Intanto le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, da domani, mercoledì 17 febbraio, riprenderanno la regolare attività didattica in presenza. La Scuola Professionale proseguirà con la didattica in presenza al 50%.”Le regole da seguire, fondamentali, sono sempre le stesse: mascherina, distanziamento, igienizzazione continua delle mani, evitare assembramenti, evitare adunate in macchina, rispettare le quarantene, rispettare l’isolamento, evitare pranzi, merende e cene troppo numerose con parenti e amici”, conclude il primo cittadino.

