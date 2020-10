L’intervento a Cala Cotticcio

Nella mattinata di lunedì 12 ottobre, la Guardia costiera di La Maddalena, sotto il coordinamento del Direttore Marittimo del nord Sardegna, Maurizio Trogu, ha portato a termine una complessa operazione di soccorso a favore di cinque persone di nazionalità francese che partiti da Tolone, navigando a bordo della loro barca a vela di 12 metri, si erano incagliati tra gli scogli in prossimità di Cala Cotticcio – Isola di Caprera dove avevano dato fondo all’ancora da ieri notte.

Ricevuta la chiamata di soccorso, inoltrata dalla sala operativa della direzione marittima di Olbia, è stata immediatamente disposta l’uscita della dipendente motovedetta che si è diretta in zona e ha intercettato l’imbarcazione intorno alle 10 e 30.

Le condizioni meteo marine non favorevoli hanno reso le operazioni di soccorso molto complesse; il comando di bordo della motovedetta, prontamente intervenuta, a causa dei bassi fondali nonché della forte risacca presenti in prossimità del punto d’incaglio, ha dovuto utilizzare una piattaforma semirigida ad alto potere di galleggiamento, che una volta filata in prossimità degli scogli, ha consentito il recupero dei naufraghi che sono stati imbarcati, tutti in buone condizioni di salute, e portati in porto a La Maddalena.

In ottemperanza ai Protocolli sanitari anti Covid-19, che ha esteso l’obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia, una volta sbarcati in porto, i 5 naufraghi provenienti dal territorio francese venivano consegnati al personale sanitario del 118 per effettuare i tamponi.

Pur non essendo visibili tracce d’inquinamento in zona, il comandante dell’unità incagliata è stato diffidato a mettere in sicurezza l’imbarcazione non appena le condizioni meteo miglioreranno. La Guardia Costiera di La Maddalena continuerà a monitorare l’imbarcazione sinistrata al fine di rilevare eventuali tracce d’inquinamento, nonostante la modesta quantità di carburante presente a bordo.

(Visited 107 times, 107 visits today)