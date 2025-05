Beccato con la cocaina ed hashish, arrestato a Olbia

Un giovane arrestato a Olbia.

È stato arrestato a Olbia nel corso di un controllo del territorio e ora si trova in carcere con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Un giovane olbiese, già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti legati al mondo della droga, è stato arrestato nella giornata di mercoledì 30 aprile dai carabinieri della Sezione Operativa della città gallurese.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo si aggirava con atteggiamento sospetto per le vie del centro urbano. La sua reazione all’arrivo della pattuglia, un evidente nervosismo, ha spinto i militari a procedere con un controllo più approfondito. La successiva perquisizione, estesa anche alla sua abitazione, ha portato al ritrovamento di oltre 60 grammi di cocaina, quasi altrettanti di hashish, strumenti per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione. Nascosti tra gli effetti personali, anche 10.000 euro in contanti, che gli investigatori ritengono riconducibili all’attività di spaccio.

Il giovane è stato trasferito presso la casa circondariale di Nuchis, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida, affidata alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

