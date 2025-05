Olbia si prepara alla festa di San Simplicio, tra i big Fabrizio Moro

Per la festa di San Simplicio a Olbia arriva Fabrizio Moro.

È stato ufficializzato stamane, nel corso della presentazione ufficiale della festa di San Simplicio, il nome dell’artista che salirà sul palco di Olbia per il principale appuntamento musicale dell’edizione 2025. Sarà infatti Fabrizio Moro a infiammare la serata di sabato 17 maggio con un concerto attesissimo che si terrà alle 22 nel parco Fausto Noce di Olbia, cuore dei festeggiamenti in onore del patrono della città e di tutta la Gallura.

Il programma musicale, inserito all’interno del calendario della tradizionale festa patronale, proseguirà anche domenica 18 maggio con un altro momento di grande richiamo. Sullo stesso palco si esibiranno i Tazenda, storica band sarda, affiancati per l’occasione da Alberto Bertoli, figlio del celebre cantautore Pierangelo, in un evento che promette suggestioni musicali e omaggi alla memoria della canzone d’autore. Il cartellone, che alterna spiritualità, cultura e spettacolo, si inserisce in una delle manifestazioni più sentite e partecipate dell’intera regione, pronta ad accogliere migliaia di fedeli e visitatori.

