Bados, ancora rifiuti vicino alla spiaggia dove è morto il piccolo Samuel

Nuova denuncia sulla presenza di rifiuti nella spiaggia di Bados

Le foto di un lettore di GalluraOggi testimoniano ancora la presenza di rifiuti vicino alla spiaggia di Bados, dove è morto il piccolo Samuel. In quel piccolo paradiso del litorale di Olbia, che ad agosto si è trasformato in inferno, regnano gli incivili.

Non è la prima volta, purtroppo, che arrivano segnalazioni di rifiuti in quella zona. Lì sono rimasti per mesi anche i resti dell’incendio che ha devastato i camper ed è costato la vita al piccolo Samuel.

🟢 𝐈𝐧𝐯𝐢𝐚𝐜𝐢 𝐥𝐞 𝐭𝐮𝐞 𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢, 𝐢 𝐭𝐮𝐨𝐢 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐞 𝐥𝐞 𝐭𝐮𝐞 𝐟𝐨𝐭𝐨 𝐬𝐮 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 𝐚𝐥 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 +𝟑𝟗 𝟑𝟒𝟓 𝟑𝟓𝟔 𝟕𝟓𝟏𝟐

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui