Belen nuda in spiaggia a Porto Cervo, fan in delirio per la showgirl

Belen Rodriguez a Porto Cervo.

Belen Rodriguez ha postato le ultime foto della sua vacanza a Porto Cervo mostrandosi completamente nuda. Le foto della showgirl, senza veli, mentre fa il bagno al mare di notte hanno mandato i social in tilt e scatenato i suoi followers.

I suoi fan le hanno fatto tantissimi complimenti per la sua bellezza e sensualità, definendola la donna più bella del mondo. Non è mancato, tuttavia, chi si è scandalizzato dall’audacia della conduttrice di mostrare il suo corpo completamente nudo. Alcune donne, infatti, hanno ricordato a Belen che è una madre e che dovrebbe essere più attenta a postare certi contenuti troppo osé. Tuttavia, la showgirl ha preferito ignorare le critiche mostrandosi come mamma l’ha fatta e facendosi anche applaudire per il coraggio di essere sempre sé stessa.

Recentemente Belen aveva attirato polemiche a causa di alcune liti in Costa Smeralda. Archiviata la sua lunga vacanza, la conduttrice è appena tornata a casa perché la figlia Luna Marì ha cominciato la scuola materna a Milano.

