Da La Maddalena a Tempio, le bellezze della Gallura stasera su Rai 2

La puntata di “E la chiamano estate” dedicata alla Gallura.

La terza tappa di “E la chiamano estate” sbarca in Sardegna questa sera, mercoledì 19 agosto, alle 23.05 su Rai2. Federico Quaranta ci guiderà nel suo viaggio nel nord della Sardegna, tra gli splendidi paesaggi della Gallura, la terra del granito e del sughero e la straordinaria natura incontaminata delle isole de La Maddalena, passando per Tempio Pausania con il commosso ricordo di Fabrizio De André, nei luoghi dove ha vissuto e nelle parole di chi lo ha conosciuto, accompagnati dalla sua musica, reinterpretata da Ninè Ingiulla. Ci sarà il tempo anche per gli sport acquatici.

Federico incontrerà sulla spiaggia di Palau, il campione di Windsurf Raimondo Gasperini. Con Manila Nazzaro visiteremo la Costa Smeralda, ammirando l’artigianato locale e spiagge aperte anche agli amici a quattro zampe. Insieme ad Albano Salis di Marevivo, Manila ci racconterà della salute delle acque del mare della Sardegna. Il viaggio si concluderà al tramonto, con una gita in barca al centro velico di Caprera.

