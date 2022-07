Alessandro Bellière si racconta ai giovani di Tempio.

È stato un incontro entusiasmante quello che ieri pomeriggio, nell’area riqualificata di Rinaggiu, ha visto riuniti i giovani che frequentano l’oratorio estivo 2022, organizzato dal vicariato urbano e dalle parrocchie di Tempio e coordinato da don Cesare Nicolai, ad ascoltare i racconti e le parole di Alessandro Bellière, il famoso camminatore emiliano impegnato in questi mesi, alla soglia dei 90 anni, a percorrere i laghi del centro Italia, del sud e delle grandi isole. Numerose le tappe in Sardegna di cui una, ieri appunto proprio a Tempio.

Grande la curiosità e tantissime le domande che i ragazzi di Tempio hanno fatto al signor Alessandro, affascinati da un incontro tanto singolare.

Alessandro Bellière, alpino-paracadutista, appassionato di sport, atleta nazionale di atletica leggera, fondo e marcia, negli anni ’50, ha partecipato a varie gare nazionali ed internazionali. Dagli anni ’60 in avanti ha visitato i mari più belli ed incontaminati di tutto il mondo e successivamente si è avvicinato al trekking. Alla non più giovane età di 78 anni ha percorso a piedi la lunga distanza da Bologna a Roma, attraverso gli Appennini e poi, da allora, l’intera Italia, da nord a sud. Negli ultimi sette anni Bellière ha percorso a piedi oltre 26mila chilometri in lungo e in largo per tutta l’Italia documentando ogni tappa con foto e video per contribuire a dare visibilità̀ ai tanti bellissimi territori che attraversa nelle sue camminate e incontrando tante persone, ma soprattutto i giovani, per promuovere lo sport, l’attività fisica e la vita a contatto con la natura.

L’intensa serata si è conclusa in Municipio, dove il signor Bellière ha incontrato i rappresentanti dell’amministrazione cittadina, di cui è stato ospite per questa tappa in Gallura, per ricevere un omaggio in ricordo della città.

“Questa visita è stata una bellissima opportunità per i nostri giovani – ha dichiarato l’assessore allo Sport Elizabeth Vargiu – non solo perché hanno potuto conoscere di persona uno sportivo veramente speciale come Alessandro Bellière, ma anche perché il racconto della sua storia li ha realmente colpiti e interessati e mi auguro che possa rappresentare per loro un esempio e un modello da seguire”.

“Ci ha fatto molto piacere accogliere a Tempio il signor Alessandro Bellière – ha aggiunto il sindaco Gianni Addis – e lo ringraziamo per aver voluto condividere con i giovani dell’Oratorio estivo di don Cesare la sua esperienza e per aver affrontato con leggerezza temi importanti quali lo sport e il rispetto per la natura. Sono certo che i nostri giovani concittadini ne faranno tesoro”.