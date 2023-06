Beppe Grillo vende tre case a Golfo Aranci per più di 600mila euro

Beppe Grillo mantiene la proprietà sulla villetta a Porto Cervo.

Beppe Grillo, stando a quanto riporta Open, ha incassato una plusvalenza di 651.974,70 euro dalla vendita di tre appartamenti a Golfo Aranci. Più del doppio, dunque, di quanto percepito dal M5s, ovvero 300mila euro annui.

È sua moglie Parvin Tadjik ad aver effettuato la transazione, dato che è l’unica della famiglia ad avere esperienza nel settore immobiliare. Grillo ha consegnato la gestione dell’immobiliare alla moglie nel 2021, dopo che era stata in mano al fratello Andrea, il quale gli ha ceduto la sua quota divenendo così unico socio. Da quando sua moglie amministra la società, i bilanci sono tornati in utile, tanto da permettere alla Gestimar di restituire integralmente a Grillo 65.519,83 euro derivanti da finanziamenti di interesse erogati in passato.

Rivendendo i tre appartamentini in Sardegna, la Gestimar mantiene ancora la proprietà di una villetta a Porto Cervo nel comprensorio delle case del Golf Pevero, quella dove si sarebbe consumato lo stupro di gruppo da parte del figlio Ciro, nel luglio del 2019.

La proprietà del fondatore del M5s resta su due uffici a Genova Nervi e a Genova in via Ceccardi, oltre alla quota di una multiproprietà in Valle d’Aosta nel paese di Valtournanche. Tuttavia, la società ha avuto qualche problema nella gestione degli uffici, poiché alcuni inquilini non hanno pagato l’affitto. Nonostante la possibilità di sciogliere i contratti di locazione per evitare pubblicità negativa, i coniugi Grillo hanno preferito raggiungere un accordo con l’inquilino inadempiente, anche se ciò ha comportato una perdita economica per la società.

