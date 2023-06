Paura in un residence a Pittulongu, scoppia un incendio

L’incendio in un residence di via del Faro nella frazione di Olbia.

Paura in un residence. Intorno alle 15 è scoppiato un incendio in via Del Faro, nella frazione di Pittulongu a Olbia. Le fiamme hanno invaso un appartamento, ma fortunatamente non si segnalano feriti.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che si sono precipitati nel complesso per spegnere il rogo. Il rapido intervento delle due squadre ha evitato che il fuoco si propagasse agli appartamenti contigui. Le cause sono in corso di accertamento.

