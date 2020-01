Rubata la segnaletica luminosa sulla deviazione della Sassari-Olbia

Il furto a Berchidda

Ladri nuovamente in azione sulla ex 199 nel Comune di Berchidda, sul tratto di strada utilizzato per deviare il traffico della Sassari-Olbia.

Per 4 volte sono stati rubati gli impianti di alimentazione elettrica della segnaletica luminosa, dotati di pannello fotovoltaico, batterie e palo, posizionati sulla sede stradale.

L’impresa incaricata della strada ha già sporto denuncia alla stazione locale dei carabinieri, ma la preoccupazione arriva anche per la sicurezza di chi percorre la ex 199 in attesa della sostituzione della segnaletica.

