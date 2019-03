Il libro del fotoreporter Antonello Zappadu.

Lo avevamo lasciato nel 2009 agli onori delle cronache mondiali per le sue foto scandalo che ritraevano Silvio Berlusconi, allora presidente del Consiglio, in compagnia di alcune ragazze a Villa Certosa. Lo ritroviamo oggi, alla fine di marzo del 2019, con l’uscita del suo nuovo libro, Vi presento Berluscolandia, dove la protagonista assoluta è sempre lei: Villa Certosa.

È Antonello Zappadu, il fotoreporter di Pattada che per primo ha documentato l’harem di Berlusconi, come ai tempi titolò il settimanale Oggi nel pubblicare i suoi scatti. Vi presento Berluscolandia è un racconto per parole e immagini, tratte da un archivio di oltre 80 mila fotografie. Contiene foto inedite e mai sequestrate dalla magistratura e dal garante della privacy nel 2009.

Il nuovo libro di Antonello Zappadu ripercorre l’intera storia della magione, sin dalla sua genesi, negli anni Settanta, quando la proprietà, ai tempi poco più di 4 ettari, passo dalle mani di Flavio Carboni a quelle di Silvio Berlusconi. Diventata in 4 decenni una proprietà di 100 ettari, Villa Certosa includerebbe, secondo quanto dichiarato da Zappadu ad una web tv abruzzese, addirittura un villaggio nuragico ed alcune tombe fenice.

(Visited 603 times, 41 visits today)