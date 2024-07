Lo yacht di Bezos punta su Porto Rotondo.

Jeff Bezos, il magnate di Amazon, sembra intenzionato a fare invidia a Bill Gates con il suo ultimo acquisto di lusso: Abeona, un imponente mega yacht di supporto che ora solca le acque della Costa Smeralda. Questo impressionante “garage galleggiante” da 100 milioni di dollari è attualmente ancorato a Porto Rotondo, attirando l’attenzione di curiosi e appassionati di nautica.

Con i suoi 246 piedi (circa 75 metri) di lunghezza, Abeona non è solo un semplice yacht di supporto. Equipaggiato con una vasta gamma di comodità e “gadget”, Abeona ospita supercar, barche più piccole, moto d’acqua e persino l’elicottero della fidanzata di Bezos, Lauren Sanchez. Questo yacht rappresenta il massimo del lusso e della funzionalità, offrendo tutto il necessario per garantire divertimento e comfort a Bezos e al suo entourage.

Abeona, conosciuta anche con il nome in codice YS 6512, è stata descritta come la più grande nave di supporto mai costruita. Il suo nome deriva dalla dea romana protettrice delle partenze e dei figli che lasciano per la prima volta la casa dei genitori. Costruita in un cantiere navale a Vlissingen, nei Paesi Bassi, Abeona è frutto di un contratto siglato con Bezos nel 2019. Secondo Luxurylaunches, la nave è stata progettata per offrire una combinazione unica di eleganza, potenza e praticità.

La presenza di Abeona in Costa Smeralda non è passata inosservata. Le immagini e i reportage diffusi da vari media mostrano l’imponente yacht mentre solca le acque cristalline della Sardegna. Porto Rotondo, celebre destinazione di lusso, si conferma ancora una volta meta prediletta dei miliardari e delle celebrità di tutto il mondo.

La rivalità tra Bezos e Gates sembra estendersi anche al mare. Se Gates ha fatto parlare di sé con il suo super yacht ecosostenibile, Bezos risponde con Abeona, dimostrando che lusso e innovazione possono andare di pari passo. Questo sfoggio di opulenza non è solo una questione di prestigio, ma anche una dichiarazione di potere e successo.

