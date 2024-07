L’incidente sull’isola di Caprera.

Intorno alle 21 di ieri sera, si è verificato un grave incidente stradale sull’isola di Caprera, nel tratto che conduce alla seconda pineta. Il conducente di un’auto ha improvvisamente perso il controllo, uscendo di strada e ribaltandosi più volte prima di impattare violentemente contro una masso.

Immediatamente sono scattati i soccorsi. La squadra dei vigili del fuoco di La Maddalena è intervenuta prontamente per mettere in sicurezza il veicolo e assistere il personale del 118-Areus nella stabilizzazione dell’infortunato.

Una volta stabilizzati, entrambi i feriti sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale Paolo Merlo di La Maddalena per ricevere le cure necessarie. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i carabinieri per i rilievi di legge e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’incidente ha richiesto un’azione rapida e coordinata da parte delle autorità locali e dei soccorritori, evidenziando l’importanza di interventi tempestivi in situazioni di emergenza simili.

