Bikers vestiti da Babbo Natale: dolci e regali per i bambini a San Teodoro

L’arrivo dei Babbo Natale a San Teodoro.

Sabato, vari bikers rigorosamente vestiti da Babbo Natale hanno portato insieme ai loro bolidi, allegria e dolci e regali per i bambini. Grazie al Comune di San Teodoro che ha patrocinato l’iniziativa l’appuntamento è stato coadiuvato dai Moto Club Teodorini, Gallura Custom e Terra Sarda, per promuovere il Natale nel migliore dei modi.

Si è svolto un breve giro turistico lungo il centro gallurese, con l’arrivo in Piazza Gallura verso le ore 15 dove con giochi ed attrazioni e dolci a volontà, con relativa consegna dei doni per i più piccoli. Con la collaborazione del MC Terra Sarda, sempre dalle ore 15 si è svolta anche una sorta di “Battesimo della moto” riservato ad i bambini dai 5 ai 10 anni con delle minimoto ed in totale sicurezza. Un modo per socializzare stare insieme e condividere le festività natalizie, in attesa poi della fine del 2023

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui