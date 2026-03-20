Ciclabili, sport e rilancio dei quartieri: 7 milioni per il futuro di Olbia

Variazioni al bilancio: Fiorentino sblocca i fondi per il rilancio di Olbia.

In occasione dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Olbia, l’assessore al Bilancio Alessandro Fiorentino ha delineato la strategia finanziaria dell’ente presentando le prime due variazioni al documento contabile del 2026. L’esposizione ha messo in luce una manovra corposa, orientata a sostenere lo sviluppo infrastrutturale e il tessuto sociale della città attraverso lo stanziamento di risorse significative.

Investimenti per le piste ciclabili.

Tra i capitoli di spesa più rilevanti figurano i 3,5 milioni di euro destinati alla mobilità sostenibile, che permetteranno di potenziare la rete ciclabile urbana collegando via Escrivà al completamento del tratto presso il teatro Michelucci. Sul fronte della rigenerazione urbana, l’amministrazione ha ipotecato oltre 2 milioni di euro per il triennio 2026-2028, fondi che verranno concentrati nel comparto “PRU Sa Minda Noa” per potenziare l’offerta di impianti sportivi. A questi si aggiungono 800 mila euro, spalmati nel prossimo biennio, per proseguire l’opera di riqualificazione del lungomare che congiunge i quartieri di Sacra Famiglia e Poltu Quadu.

Politiche per i giovani.

L’attenzione dell’assessorato si è rivolta anche alle politiche abitative e ai servizi per i giovani. Grazie a un finanziamento regionale (fondi Ras) di 763 mila euro, il Comune procederà al rimborso dei canoni di locazione per i cittadini idonei, mentre 105 mila euro sono stati vincolati al progetto “DesTeenazione” per l’acquisto degli arredi necessari al nuovo spazio multifunzionale. In un’ottica di espansione dei servizi scolastici, la variazione prevede inoltre 50 mila euro per la bonifica bellica di un terreno in località Tannaule, passaggio propedeutico alla costruzione di un nuovo istituto da parte dell’Inail.

A margine della presentazione, Fiorentino ha sottolineato come l’entità di questi investimenti sia fondamentale per garantire una crescita armoniosa della città, rivendicando la coerenza tra la programmazione economica e gli impegni assunti con la cittadinanza nel programma elettorale.

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