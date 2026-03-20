Successo per la Kan Judo Olbia nelle qualificazioni di Coppa Italia

Le qualificazioni regionali della Kan Judo Olbia.

Il “Judo Team Angelo Calvisi” di Olbia ha ottenuto un importante risultato nelle qualificazioni regionali per la Coppa Italia classe junior e senior, disputatesi a Ruinas. La manifestazione ha selezionato gli atleti che accederanno alle finali nazionali in programma il 17 aprile a Gerenzano, in Lombardia, coinvolgendo concorrenti provenienti da tutta la regione.

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La Kan Judo Olbia ha partecipato con due atleti seguiti dal maestro Angelo Calvisi, 6° dan, distinguendosi in categorie di peso particolarmente competitive. Tra i protagonisti, Carlo Altana nei 66 kg ha conquistato la medaglia d’oro e la qualificazione alla finale nazionale, imponendosi con tre vittorie consecutive per ippon. Altana ha così confermato la sua competitività dopo un periodo lontano dai tatami, forte di un passato ricco di successi in Sardegna e oltre Tirreno.

Meno fortunato Mario Fusaro, fermato da un infortunio subito durante gli allenamenti, che gli ha impedito di esprimere al meglio le proprie capacità. Nel prossimo mese il club olbiese sarà impegnato nei campionati sardi assoluti e nella seconda fase del Grand Prix Esordienti B, portando la propria rappresentativa in tutte le categorie. Dopo il successo della trasferta in Corsica, con due ori, un argento e due bronzi, il team punterà a ripetere i risultati nella 31^ Budapest Cup, competizione internazionale con partecipanti da tutta Europa.

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