Un eliporto tra le case: esposto per ruspe ed elicotteri in Costa Smeralda

Un eliporto per la Costa Smeralda sta sorgendo tra Arzachena e Porto Cervo, c’è un esposto

Chi abita lì vicino si è decisamente accorto che stia nascendo un eliporto per la Costa Smeralda, ma non è convinto che sia tutto in regola. Tra sbancamenti ed elicotteri a pochi metri dalle finestre non passano inosservati gli interventi in atto in località Mirilaveda, tra Arzachena e Porto Cervo. Un residente ha messo nero su bianco tutti i possibili aspetti di illegittimità, presentando un esposto spedito a tutte le istituzioni coinvolte.

Il residente e l’esposto contro gli elicotteri

“Circa un mese fa c’è stato l’acquisto del terreno e dopo pochi giorni hanno subito cominciato a spianare. Ora sono praticamente i quotidiani i voli di elicotteri che passano molto vicino alle case – denuncia un vicino di casa -. Abbiamo chiesto che si verifichi il rispetto di tutte le norme“. L’elenco nell’esposto è ben dettagliato su tutti i controlli che sarebbero necessari, dal punto si vista urbanistico fino a quello sanitario, passando da quello aeronautico e sanitario. Il vicino di casa del nascente eliporto sottolinea anche la vicinanza con le abitazioni, il rischio incendi per la vegetazione, la presenza di linee elettriche e di “allevamenti bovini suscettibili di grave stress da rumore e sorvolo continuo”.

Le richieste principali agli enti coinvolti:

“Sopralluogo urgente presso il sito indicato; verifica immediata della legittimità delle opere eseguite; verifica di tutte le autorizzazioni urbanistiche, paesaggistiche, ambientali, ENAC e antincendio; accertamento di eventuali abusi edilizi e violazioni ambientali; verifica della regolarità dell’eventuale deposito carburante; verifica del rispetto delle normative ENAC sulle elisuperfici occasionali; adozione di eventuali provvedimenti cautelativi e sospensivi ove ne ricorrano i presupposti; comunicazione degli esiti degli accertamenti agli esponenti”.

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