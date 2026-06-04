Un eliporto tra le case: esposto per ruspe ed elicotteri in Costa Smeralda

Un eliporto per la Costa Smeralda sta sorgendo tra Arzachena e Porto Cervo, c’è un esposto
Chi abita lì vicino si è decisamente accorto che stia nascendo un eliporto per la Costa Smeralda, ma non è convinto che sia tutto in regola. Tra sbancamenti ed elicotteri a pochi metri dalle finestre non passano inosservati gli interventi in atto in località Mirilaveda, tra Arzachena e Porto Cervo. Un residente ha messo nero su bianco tutti i possibili aspetti di illegittimità, presentando un esposto spedito a tutte le istituzioni coinvolte.
Il residente e l’esposto contro gli elicotteri
“Circa un mese fa c’è stato l’acquisto del terreno e dopo pochi giorni hanno subito cominciato a spianare. Ora sono praticamente i quotidiani i voli di elicotteri che passano molto vicino alle case – denuncia un vicino di casa -. Abbiamo chiesto che si verifichi il rispetto di tutte le norme“. L’elenco nell’esposto è ben dettagliato su tutti i controlli che sarebbero necessari, dal punto si vista urbanistico fino a quello sanitario, passando da quello aeronautico e sanitario. Il vicino di casa del nascente eliporto sottolinea anche la vicinanza con le abitazioni, il rischio incendi per la vegetazione, la presenza di linee elettriche e di “allevamenti bovini suscettibili di grave stress da rumore e sorvolo continuo”.
Le richieste principali agli enti coinvolti:
- “Sopralluogo urgente presso il sito indicato;
- verifica immediata della legittimità delle opere eseguite;
- verifica di tutte le autorizzazioni urbanistiche, paesaggistiche, ambientali, ENAC e antincendio;
- accertamento di eventuali abusi edilizi e violazioni ambientali;
- verifica della regolarità dell’eventuale deposito carburante;
- verifica del rispetto delle normative ENAC sulle elisuperfici occasionali;
- adozione di eventuali provvedimenti cautelativi e sospensivi ove ne ricorrano i presupposti;
- comunicazione degli esiti degli accertamenti agli esponenti”.