Boati a Pittulongu e atti vandalici: residenti disperati

Ancora disagi e delinquenza nella frazione di Olbia.

Notte insonne per i residenti della frazione di Pittulongu a causa di alcuni boati. Uno degli episodi si è consumato intorno all’una nella notte di martedì scorso, svegliando numerose famiglie e seminando il panico.

l botti uditi si sono poi rivelati essere dei petardi, fatti esplodere dentro le cassette postali di alcune case. Un ennesimo atto di vandalismo che ha fatto discutere di nuovo gli abitanti, che si sentono soli ad affrontare numerosi problemi di sicurezza nella frazione, ancora troppo isolata da Olbia. “Stanotte qualche simpaticone ha fatto saltare la nostra cassetta delle lettere con un petardo di tipo Cobra 1”, racconta una residente.

Tante altre le segnalazioni nelle vie di Pittulongu. “E’ successo anche a una mia vicina in via Del Giglio”, racconta un’altra abitante. Ma gli atti di vandalismo contro le cassette postali sono cominciati intorno alle 23.30 dello stesso giorno. Uno in via mar Glaciale Artico, mentre altri abitanti raccontano di altri tipologie di azioni vandaliche. “Noi qualche giorno fa ci siamo trovati delle uova nella veranda”, dice un’altro. Non sarebbero comunque dei ragazzini gli autori, poiché, secondo quanto racconta chi abita nella frazione olbiese, sarebbero stati visti salire su una macchina.