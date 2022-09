Nello scontro tra auto e bici a Loiri si è fatto male il ciclista

Nello scontro tra auto e biciletta a Loiri è stato il ciclista a farsi male e finire in ospedale. L’incidente è avvenuto mercoledì mattina lungo la Provinciale 87. All’altezza di un incrocio un’Audi è finita contro una bicicletta con un 60enne in sella. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma a farne le spese è stato il ciclista. L’uomo è stato trasportato in ospedale a Olbia, mentre sulla Provinciale 87 venivano fatti i rilievi per appurare le responsabilità.