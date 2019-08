Bold, lo yacht super lusso ormeggiato in Costa Smeralda

E’ stato varato a inizio di quest’anno.

Si chiama Bold e il suo nome non va confuso con quello del celebre agente 007, che è, invece, James Bond. Anche se le caratteristiche di cui è dotata farebbe più pensare ad una nave per missioni speciali. Ad iniziare dal ponte sul quale possono atterrare liberamente più mezzi.

Il super yacht si trova a largo di Cala di Volpe ed è fresco di battesimo, essendo stata varata all’inizio di quest’anno. È lunga 85 metri e puó ospitare fino a 18 persone a bordo.

Come le sue altre cugine regine del mare, che siamo stati abituati a vedere, in questi mesi, in Costa Smeralda, anche il Bold è stato progettato dai migliori design navali per un’esperienza di tutto lusso.

