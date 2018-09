Forte boato avvertito in tutta la Gallura.

Un grosso bolide ha attraversato l’Italia ieri 20 settembre, esattamente alle 21.37. Una scia ben avvistata su molte regioni, dall’Emilia Romagna alla Campania, passando per Roma e per finire in Sardegna. La palla infuocata si è mossa da est verso ovest ed è tramontata proprio sulla Sardegna dove è esplosa a quote relativamente basse (alcune decine di chilometri di altitudine).

Decine le segnalazioni provenienti dalla Gallura, dove si ipotizzava anche un terremoto inizialmente, dato il forte boato. Sono state tantissime le chiamate ai vigili del fuoco, ai carabinieri e la notizia ha fatto subito il giro sui social in pochi minuti. Foto e testimonianze per raccontare un evento incredibile e affascinante allo stesso tempo. Tantissime le fake news, foto false sul web e notizie su possibile presenze di ufo in arrivo in Italia. Alcuni avranno riso, altri si saranno indignati, altri avranno gridato allo scandalo. Fortunatamente il bolide non è precipitato al suolo, e non ha causato danni a cose o persone.

