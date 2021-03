La situazione coronavirus tra Sassari e la Gallura.

Oggi in Sardegna sono stati registrati 146 nuovi casi positivi al coronavirus. Sale quindi a 41.959 (+146) il totale dei casi positivi sull’Isola. Lo ha comunicato la Protezione civile nel consueto bollettino di giornata. Dei nuovi casi, 63 conseguenti alla verifica per mezzo di tampone molecolare di positività emerse ai test antigenici eseguiti durante l’attività di screening ‘Sardi e sicuri’ a Cagliari.

Si registrano tre nuovi decessi (1.187 in tutto). Sono invece 185 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-5), mentre restano 24 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.511. I guariti sono complessivamente 27.867 (+81), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 185.

Sul territorio, dei 41.959 casi positivi complessivamente accertati, 10.190 (+102) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.686 (+7) nel Sud Sardegna, 3.506 (+5) a Oristano, 8.270 (+18) a Nuoro, 13.307 (+14) a Sassari.

ricoverati_con_sintomi 185 terapia_intensiva 24 totale_ospedalizzati 209 isolamento_domiciliare 12.511 totale_positivi 12.720 nuovi_positivi 146 dimessi_guariti 28.052 deceduti 1.187

