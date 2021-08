Rischio incendi, allerta rossa della protezione civile a Olbia e in Gallura

Allerta massima in Gallura.

Allerta rossa sul fronte incendi per la giornata di domani in Gallura. Oltre alla Gallura sono molte le zone della Sardegna a massimo rischio per la giornata di domani nel bollettino della protezione civile.

Il bollettino.

Secondo il bollettino le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, si propaga rapidamente

raggiungendo grandi dimensioni nonostante il concorso della forza aerea statale alla flotta aerea regionale.

L’allerta resta alta in tutta la Sardegna anche a causa delle alte temperature di questi giorni e come sempre in questo periodo ed è richiesta la collaborazione dei cittadini per segnalare eventuali focolai. Segnalare, non tentate di spegnerli. Se si è vicino ad un incendio è bene chiamare il pronto intervento ed allontanarsi.

