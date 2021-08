Il bando per il compendio del Rinaggiu a Tempio.

E’ stato pubblicato il bando di Gara per la vendita di alcune porzioni del Compendio di Rinaggiu, di proprietà del Comune di Tempio. Gli immobili posti in vendita sono inseriti nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del patrimonio immobiliare.

“La procedura oggetto del presente bando – ha sottolineato il sindaco Gianni Addis – non è una mera vendita, ma viene disposta al fine di raggiungere e realizzare l’interesse pubblico sotteso alla decisione stessa di alienare, e consiste perciò in una vendita condizionata”.

“L’interesse pubblico perseguito – ha precisato il primo cittadino – è da intendere, in concreto, nel conseguimento del benessere sociale, dello sviluppo economico del territorio, della valorizzazione dell’ambiente e del turismo, tutto ciò attraverso la localizzazione di progettualità a iniziativa privata in grado di soddisfare nel medio-lungo periodo, progresso e sviluppo socio-economico e incremento dell’occupazione. Verrà quindi realizzato il progetto che meglio risponderà alle esigenze di interesse pubblico, di valorizzazione e sviluppo dell’area in termini socio-economici-produttivi e turistici”. A tal proposito l’Amministrazione chiarisce che intende mantenere o riacquisire la proprietà del bene venduto in caso di inadempimento della controparte rispetto agli obblighi assunti con il contratto.

Il termine di ricezione delle proposte non sarà inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per un importo di vendita soggetto al rialzo, fissato in 2.487.833,34 euro così come valutato attentamente dalla commissione di esperti appositamente istituita per la valutazione e la stima.

Il tempo massimo di realizzazione è stato fissato in 48 mesi, intercorrente tra la data di sottoscrizione dell’atto di compravendita e quella di presentazione della dichiarazione di fine lavori, fatte salve le sospensioni dovute al rilascio di eventuali titoli o autorizzazioni amministrative.

Con la pubblicazione del bando per la vendita di alcune porzioni del Compendio di Rinaggiu, di proprietà comunale, si sono conclusi i lavori della Commissione appositamente istituita per redigere i criteri di valutazione e di stima del suddetto Compendio.

“Si è trattato di un impegno di grande responsabilità – ha tenuto a precisare il Primo cittadino tempiese – anche in considerazione della grande importanza che il Compendio di Rinaggiu ha e riveste per l’intera comunità e per l’intero territorio e oggi, ormai finalmente arrivati ad un momento importante del percorso che la Commissione stessa aveva individuato, desidero esprimere la soddisfazione mia e dell’Amministrazione per il risultato raggiunto”.

