Il boom delle presenze per Ferragosto in Gallura e a Olbia.

E’ un Ferragosto all’insegna del tutto esaurito in Gallura. Molti agriturismi sono sold out, grazie alle prenotazioni per il pranzo e i pernottamenti nelle strutture.

Un Ferragosto diverso, all’insegna della prudenza, vista l’emergenza sanitaria ancora in corso, Ma è anche un momento molto importante per la ripresa del settore, uno dei più colpiti dalla pandemia. Così come suggerito da Alessandro Vacca, direttore di Cia Agricoltori Italiani Sardegna, invitando i turisti e i locali a trascorrere le vacanze nelle 870 strutture dell’Isola – “I nostri agriturismi rappresentano luoghi di eccellenza assoluta – spiega – dove essere umano e natura si fondono in un’unica entità, in funzione della salute e del benessere, e in questo periodo di pandemia, grazie ai grandi spazi all’aperto di cui sono dotati, rappresentano la migliore garanzia di sicurezza sanitaria e di rispetto delle norme anticovid”.

Agriturismi pieni di turisti per Ferragosto.

“Nella mia struttura siamo sold-out – raccolta Anna Lisa Fresi, titolare dell’agriturismo Monte Pinu -. Tutte le camere sono occupate e così anche per i tavoli sono veramente tante le persone che hanno prenotato e hanno optato per un menu tipicamente gallurese. Ovviamente, quest’anno ho meno coperti perché dobbiamo garantire i distanziamenti ma sono soddisfatta”. Stesso riscontro anche presso un’altra attività. “Abbiamo riempito 80 coperti e anche le camere sono tutte occupate – ha dichiarato Alessandro Derosas, titolare dell’agriturismo di Olbia Li Paladini – e non c’è l’obbligo del Green Pass in quanto si mangerà all’esterno”. Pienone anche nelle spiagge, segno che il Ferragosto è la vera ripartenza per tutti quelli che lavorano nel settore turistico.

