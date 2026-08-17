Presunto ordigno bellico in spiaggia, paura a Mannena

17 Agosto 2026

di Pietro Paolo Lobrano

Una presunta bomba nella spiaggia di Mannena ad Arzachena.

Un pomeriggio di pieno agosto che rischiava di trasformarsi in emergenza sulla costa gallurese. La scoperta di un presunto ordigno bellico a due passi dalla riva ha fatto scattare immediate misure di sicurezza in uno dei tratti di mare più frequentati del nord Sardegna. Il rinvenimento è avvenuto in località Mannena – Barca Bruciata, nel territorio comunale di Arzachena, proprio nel culmine della stagione turistica, quando l’arenile e lo specchio d’acqua antistante registrano il massimo afflusso di bagnanti.

L’allarme.

A far scattare la macchina dei soccorsi e della prevenzione è stata una segnalazione arrivata agli uffici municipali. L’oggetto, riconducibile a un residuato bellico ancora potenzialmente pericoloso, si trova a pochi metri dalla battigia. Per evitare qualsiasi rischio per l’incolumità pubblica, il sindaco Roberto Ragnedda ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente con la quale è stato disposto il divieto immediato di accesso, transito, stazionamento e balneazione in un raggio di venticinque metri dal punto del ritrovamento.

Chiusa l’area.

L’area interessata è stata subito perimetrata con il nastro segnaletico rosso e bianco, mentre sul posto è stata posizionata la cartellistica di divieto temporaneo. I controlli per far rispettare l’interdizione vedono impegnati gli agenti della Polizia Locale in stretta sinergia con i Carabinieri di Arzachena e Porto Cervo, la Polizia di Stato di Cannigione e la Compagnia Barracellare, con il coordinamento costante della Prefettura di Sassari e della Capitaneria di Porto di La Maddalena.

I divieti resteranno in vigore fino alla completa messa in sicurezza della zona. Spetterà ora agli artificieri e ai nuclei specializzati compiere le necessarie operazioni di verifica e le successive fasi di bonifica o rimozione del manufatto. Nel frattempo, le autorità ricordano che le violazioni ai divieti comportano pesanti sanzioni penali e amministrative, sia ai sensi del Codice Penale sia secondo quanto previsto dalle norme sulla navigazione marittima.



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