Bomba esplode in casa vacanza.

In località “Sos Appentos” a Santa Lucia nei pressi di Siniscola è stato fatto esplodere un piccolo ordigno in un’abitazione. Al momento non era presente nessuno, essendo una casa vacanza e l’ordigno ha danneggiato il tetto e alcune finestre. Sicuramente era un ordigno a basso potenziale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Santa Lucia e Siniscola, che hanno inviato le indagini per risalire ai responsabili dell’accaduto.

