Quanto costerà l’evento dell’estate di Olbia.

L’anno scorso l’Olbia Tattoo Show è stato un successone e l’amministrazione comunale di Olbia vuole bissare, organizzando una nuova edizione ancora più grande.

Il concerto si svolgerà il 21 luglio con due artisti musicali di fama nazionale. Si tratta dei Subsonica e il vincitore di Sanremo 2019, Mahmood, che ha guadagnato il secondo posto all’Eurovision Song Contest 2019. Gli artisti si esibiranno nello stesso palco , dando vita ad una performance live accattivante.

La scelta degli artisti non è casuale. Uno è il rapper più in voga nel momento, anche nel panorama europeo e molto amato dai giovani. I Subsonica per la loro lunga carriera accontentano un pubblico più diversificato, compresi gli adulti. Per lo spettacolo l’amministrazione comunale di Olbia ha investito la cifra di 132mila euro.

